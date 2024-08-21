Участие иностранных наемников в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область превратилось в катастрофу. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в выпуске на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы слышим сообщения, что, возможно, до двух тысяч из этих войск могли быть британцами и американцами в украинской форме», — отметил он.

По словам Макгрегора, в Курской области было «много польских войск».

Полковник не исключил, что атаку украинских сил на Курскую область продумал Североатлантический альянс. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что этот маневр не имел никакого смысла, поскольку привел ВСУ только к потерям. Макгрегор предрек, что теперь «все кончено», Украине нанесен серьезный урон, навредивший ее военному потенциалу.

До этого посольство США опровергло причастность к атакам ВСУ на Курскую область.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.