Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сочли катастрофой участие иностранных наемников в атаке ВСУ на Курскую область

Макгрегор: участие наемников в атаке ВСУ на Курскую область стало катастрофой

close
100%
Dan Neal/U.S. Army

Участие иностранных наемников в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область превратилось в катастрофу. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в выпуске на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы слышим сообщения, что, возможно, до двух тысяч из этих войск могли быть британцами и американцами в украинской форме», — отметил он.

По словам Макгрегора, в Курской области было «много польских войск».

Полковник не исключил, что атаку украинских сил на Курскую область продумал Североатлантический альянс. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что этот маневр не имел никакого смысла, поскольку привел ВСУ только к потерям. Макгрегор предрек, что теперь «все кончено», Украине нанесен серьезный урон, навредивший ее военному потенциалу.

До этого посольство США опровергло причастность к атакам ВСУ на Курскую область.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами