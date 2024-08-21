Подполковник не исключил запуск беспилотников ВСУ по Подмосковью из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить с территории Курской области беспилотники, которые ночью были сбиты в подмосковном Подольске. Об этом заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов в беседе с mk.ru.

«Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — сказал Шкурлатов.

Он отметил, что на вооружении ВСУ находятся беспилотники, которые могут преодолевать большие расстояния.

В ночь на 21 августа на подлете к Москве сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны уничтожили в районе Подольска. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Собянин подчеркнул, что это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».

Ранее момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео.