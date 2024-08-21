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Белоусов поздравил бойцов бригады, освободившей Новгородское в ДНР

Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Новгородского

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав мотострелковой Мариупольско-Хинганской бригады с освобождением населенного пункта Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики», — подчеркнул глава военного ведомства.

Он отметил, что противник понес потери и «обратился в бегство». Белоусов обратил внимание на массовый героизм бойцов бригады.
Свыше 2,5 тыс. военнослужащих наградили госнаградами, троим присвоили звание Героя России.

Министр обороны добавил, что освобождение Донбасса ведет Россию к общей победе.

20 июля Андрей Белоусов объявил, что берет на себя решение наиболее сложных вопросов, касающихся военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее Белоусов назначил замглавы Координационного совета по пограничью.

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