Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав мотострелковой Мариупольско-Хинганской бригады с освобождением населенного пункта Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики», — подчеркнул глава военного ведомства.

Он отметил, что противник понес потери и «обратился в бегство». Белоусов обратил внимание на массовый героизм бойцов бригады.

Свыше 2,5 тыс. военнослужащих наградили госнаградами, троим присвоили звание Героя России.

Министр обороны добавил, что освобождение Донбасса ведет Россию к общей победе.

20 июля Андрей Белоусов объявил, что берет на себя решение наиболее сложных вопросов, касающихся военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее Белоусов назначил замглавы Координационного совета по пограничью.