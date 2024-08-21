Названы возможные сроки появления истребителей F-16 в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать использование американских истребителей F-16 в зоне специальной военной операции (СВО) уже к концу августа. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Василий Дандыкин.

Украина пока не начала применять F-16, потому что думает, где их разместить, считает собеседник издания. Украинские власти опасаются, что Вооруженные силы РФ уничтожат истребители, поэтому решают, как их спрятать от российских ракет, отметил Дандыкин.

«В конце текущего месяца или в начале следующего они должны появиться», — сказал он.

По его мнению, Украина будет использовать F-16 для запуска крылатых ракет, а не для открытого противостояния с российскими истребителями, которые «значительно превосходят американские».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 августа пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в американском штате Аризона и в Дании.

Ранее российские ЗРК С-400 назвали главной угрозой переданным на Украину F-16.