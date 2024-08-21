В Сумах произошел взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Подробностей в настоящее время не приводится.

21 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Лопань в Харьковской области.

Вечером 19 августа в Киевской области произошли взрывы. Позднее взрывы были зафиксированы в Винницкой и Хмельницкой областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.