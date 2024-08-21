ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Накрыли «располагу», было очень громко», — написал он.

21 августа командир расчета БПЛА Росгвардии с позывным «Альп» сообщил, что к Волчанску в Харьковской области были переброшены элитные батальоны ВСУ. Он отметил, что как только ВСУ обнаруживают расчеты FPV, они стремительно уничтожают их, для них это приоритетная задача.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские войска, несмотря на высокие потери, пытаются контратаковать под Волчанском. Он добавил, что ВСУ в районе данных населенных пунктов чаще всего действуют малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Также украинские военные стали чаще использовать наземные дроны и БПЛА.

Ранее в подполье рассказали о подготовке ВСУ к решающей битве в Одессе.