В России раскрыли, что следует делать с иностранными наемниками в ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что не надо брать в плен иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я считаю, что иностранные наемники не должны браться в плен. С ними нужно поступать по законам военного времени», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что такое отношение станет сигналом для всех тех, кто приехал «на сафари на русских». Председатель комиссии подчеркнул, что никакой пощады и возможности для спасения через обмен для иностранных наемников не будет.

По его словам, у наемников должен быть выработан рефлекс, что они «расплатятся жизнями» в войне против России.

До этого стало известно, что Совет при президенте РФ по правам человека планирует выступить с инициативой, которая позволит ограничить участие иностранных наемников в рядах ВСУ в процедуре обмена военнопленными.

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