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Посольство США опровергло причастность к атакам ВСУ на Курскую область

Посольство США: Вашингтон не причастен к подготовке атаки ВСУ в Курской области

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Rod Lamkey/Global Look Press

США не участвовали в подготовке операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на американское посольство в Москве.

«США не участвовали ни в одном аспекте планирования или подготовки этой операции», — отметили в дипмиссии.

В сообщении подчеркнули, что Белый дом и НАТО не стремятся к военному конфликту с Россией. Главная функция Североатлантического альянса — оборонительная.

До этого в МИД РФ не удивились сотрудничеству Киева с террористами. Захарова подчеркнула, что Россия уже обращала внимание международного сообщества на эти, «откровенно варварские повадки» Украины. Дипломат обратила внимание, что Киев регулярно обстреливает гражданские объекты, совершает диверсии на территории РФ. Захарова выразила уверенность, что террористическая сущность украинских властей становится все более очевидной для мирового сообщества.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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Операция на Украине
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