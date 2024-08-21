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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за все время боев в Курской области

МО РФ: всего в Курской области ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военных

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боев российские войска поразили 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, а также 316 боевых бронированных машин и 133 автомобиля.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых три РСЗО HIMARS и одна MLRS.

Среди прочего были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе и две инженерные машины разграждения. В Минобороны подчеркнули, что операция по уничтожению формирований украинской армии продолжается.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские войска заблокировали ВСУ в Курской области. В настоящее время их «выдавливают» из населенных пунктов региона.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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