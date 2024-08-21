Экс-замглавы МО Булгаков объяснил, почему не может скрыться от следствия в другой стране

Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил суду, что не может скрыться от органов Следственного комитета в другой стране, поскольку находится под санкциями. Об этом сообщает сообщает ТАСС.

21 августа в Мосгорсуде слушают жалобу на арест генерала.

«Ваша честь, я нахожусь под санкциями почти всех недружественных стран, в том числе и поэтому я скрываться за рубежом просто не могу», — заявил Булгаков.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее сообщалось, что генерала Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям.