Экипаж Т-80 построил «царь-мангал» с вентиляцией и походной койкой. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Именно так российские военнослужащие назвали конструкцию дополнительной защиты для танка. Военная техника покрыта сверху квадратной конструкцией — слоем прочного металла. По форме она напоминает перевернутый мангал.

На так называемом «царь-мангале» установили решетки, чтобы танк немного продувался, цельные листы толщиной 8 миллиметров. Плюс ко всему, там установили походную кровать. У военнослужащих есть возможность отдохнуть между штурмами.

Обзор после такой модернизации боевой машины ограничен, но для штурмовых действий - то, что надо, отмечает источник.

О создании и модернизации первых танковых «царь-мангалов» сообщалось еще в июле. Тогда журналистам пояснили, что конструкция оснащена сплошными защитными экранами для защиты от FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что российские танкисты заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в Курской области.