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Российские военные уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в 131 районе

Минобороны: ВС России уничтожили скопления живой силы ВСУ в 131 районе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 131 районе. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники ВС в 131 районе», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике (ДНР).

20 августа сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Нью-Йорк. Комментируя эту ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ситуация для украинских войск на Торецком направлении складывается сложная.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переход села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) под контроль РФ откроет российским военным путь в Краматорск.

Ранее в силовых структурах рассказали про очаг сопротивления ВСУ на заводе в ДНР.

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Операция на Украине
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