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В Госдуме предсказали будущее американской ЧВК в Курской области

Депутат Колесник: американская ЧВК в Курской области будет демилитаризована

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forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group в Курской области будет демилитаризована российскими войсками. Об этом Lenta.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат отметил, что присутствие американских военных говорит о вовлеченности США в конфликт. Однако Вашингтон пытается скрыть прямое участие, поэтому прибегает к помощи ЧВК, считает Колесник.

«США решают свои вопросы руками частных военных компаний. <...> ЧВК нужны для того, чтобы скрыть присутствие и заинтересованность. Понятно, что США участвуют в конфликте, но формально они как будто не при делах», — сказал член комитета ГД.

Несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в социальных сетях публикацию. На фотографии трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила: «Ребята в Курске», при этом геолокация указывала на Курскую область.

21 августа Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в Госдуме оценили участие американской ЧВК в нападении на Курскую область.

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