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Голубев рассказал о последствиях атаки ВСУ по Ростовской области

Голубев: обломки сбитой ракеты ВСУ вызвали пожар и повредили частные дома

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Обломки сбитой украинской ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности и повредили несколько частных домов в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Ночью стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили ракету на западе Ростовской области.

По словам Голубева, пожар на пустыре был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Кроме того, в результате взрывной волны в нескольких частных домах города Новошахтинск были повреждены оконные и дверные проемы.

Чиновник добавил, что 21 августа в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь населению в восстановлении поврежденного имущества.

Также министерство обороны России сообщало, что средства ПВО в ночь на 21 августа уничтожили над регионами страны 45 украинских дронов.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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