Белоусов вручил участникам СВО «Золотые Звезды»

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие в церемонии вручения бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине медалей «Золотая Звезда». Видео с церемонии опубликовал Telegram-канал ведомства.

Вручение наград состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Военнослужащие получили из рук министра не только медали, но и именно оружие.

«Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине», — сказал Белоусов во время церемонии.

Он также поблагодарил бойцов за образцовое выполнение должностных обязанностей.

Помимо этого, Белоусов обратился к военнослужащим ВС РФ и направил им поздравления в связи с освобождением населенного пункта Артемово в ДНР, а также уничтожением обороны ВСУ на Александро-Калиновском направлении.

Медаль «Золотая Звезда» — это госнаграда, которая присваивается как знак отличия к званию «Герой Российской Федерации». Вручается за заслуги, связанные с совершением геройского подвига.

Ранее Белоусов назначил замглавы Координационного совета по пограничью.