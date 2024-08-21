Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков под Курском

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России взяли в плен у деревни Спальное Курской области 18 украинских штурмовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

Отмечается, что пленные принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.