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ВСУ сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры в Сумах

Силы РФ поразили объект критической инфраструктуры в Сумской области Украины

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Объект критической инфраструктуры и складское помещение получили повреждения в результате обстрела российскими войсками Сумской области Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В момент обстрела в Сумской, а также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины действовала воздушная тревога.

20 августа министерство обороны России сообщало, что российские самолеты нанесли удары по позициям ВСУ в районах Белополья, Александрии, Ворожбы, Вольной Слободы, Могрицы, Локни и Хотени в Сумской области. На тот момент возле указанных населенных пунктов находились скопления личного состава и техники пяти украинских бригад.

Сумская область находится на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями Российской Федерации. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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