Медведев прокомментировал позиции ВСУ после атаки на Курскую область

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Западом нападения на Курскую область ухудшила позиции Украины. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрепанными белесыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. (бывшей. — «Газета.Ru») Украины», — отметил Медведев.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».