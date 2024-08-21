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Пентагон заявил, что запасы боеприпасов Украины не сравнятся с российскими

Пентагон: РФ и Украина не могут вести масштабные наступления ближайшие 6 месяцев

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Запасы боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут сравниться с российскими даже после выделения военной помощи от конгресса США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ данных Пентагона.

Отмечается, что в связи с этим ВСУ способны провести оборонительные операции, однако в течение полугода Киев не сможет начать полномасштабное контрнаступление.

В документе говорится, что у Украины по-прежнему нет боеприпасов, которые могли бы сравниться с возможностями России по запуску около 10 000 артиллерийских снарядов в сутки.

Также в материале говорится, что Вооруженные силы России при условии истощения запасов у Украины смогут удерживать свою буферную зону.

20 августа пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки ВСУ в Курской области России.

Ранее в США заявили о грядущей большой войне.

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Операция на Украине
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