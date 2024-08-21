Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

Telegram-канал Mash опубликовал кадры уничтожения беспилотника над подмосковным Подольском.

На видеозаписи сперва слышен шум мотора дрона, а затем появляется огненный шар и слышны взрывы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Через 15 минут Собянин сообщил, что в Подольске были успешно перехвачены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Также Собянин сообщал, что в ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших попыток атаки беспилотниками. Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников на подлете к столице.

По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».