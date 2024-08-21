Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

close
100%
Stringer/REUTERS

Telegram-канал Mash опубликовал кадры уничтожения беспилотника над подмосковным Подольском.

На видеозаписи сперва слышен шум мотора дрона, а затем появляется огненный шар и слышны взрывы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Через 15 минут Собянин сообщил, что в Подольске были успешно перехвачены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Также Собянин сообщал, что в ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших попыток атаки беспилотниками. Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников на подлете к столице.

По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами