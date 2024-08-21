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ВСУ отступают из ДНР

Марочко: ВСУ отступают под угрозой окружения силами РФ под Северском в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

19 августа Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «ЮГ» за сутки улучшили тактическое положение, взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, украинская армия тогда лишилась до 570 военнослужащих.

По словам Марочко, артиллерия ВСУ пытается «прикрыть» отход подразделений, для чего в село Звановка прибыли дополнительные артиллерийские подразделения.

18 августа ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что российские военные ликвидировали группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся переправиться через канал Северский Донец — Донбасс.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины».

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