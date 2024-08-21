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В США заявили о согласии Израиля вывести часть войск из Газы

Блинкен: Израиль согласился на вывод нескольких подразделений ЦАХАЛ из Газы

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Israeli Defense Forces/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль согласен вывести несколько подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС содержит пункт о выводе нескольких израильских подразделений из анклава.

Блинкен подчеркнул, что США не приемлют долгосрочной оккупации Газы войсками Израиля.

«В соглашении очень четко прописаны даты и места вывода войск ЦАХАЛ из Газы, и Израиль дал на это согласие», — отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что получил одобрение условий соглашения лично от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

До этого в радикальном палестинском движении ХАМАС уточняли, что заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена по прекращению огня в Газе вводят в заблуждение и не отражают позицию движения.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

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