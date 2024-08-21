В США заявили о согласии Израиля вывести часть войск из Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль согласен вывести несколько подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС содержит пункт о выводе нескольких израильских подразделений из анклава.

Блинкен подчеркнул, что США не приемлют долгосрочной оккупации Газы войсками Израиля.

«В соглашении очень четко прописаны даты и места вывода войск ЦАХАЛ из Газы, и Израиль дал на это согласие», — отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что получил одобрение условий соглашения лично от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

До этого в радикальном палестинском движении ХАМАС уточняли, что заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена по прекращению огня в Газе вводят в заблуждение и не отражают позицию движения.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.