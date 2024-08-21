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Глава Брянской области прокомментировал атаку дронов ВСУ на регион

Богомаз: в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область никто не пострадал

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В результате ночной атаки беспилотников украинской армии на Брянскую область никто из местных жителей не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал глава области.

По словам Богомаза, в ночь на 21 августа над Брянской областью уничтожили 23 украинских дрона.

Всего российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 45 беспилотников ВСУ над страной. Помимо Брянской области, дроны также атаковали Московскую, Белгородскую и Калужскую области, где было уничтожено 11, три и два беспилотника соответственно.

БПЛА летевшие к Москве были сбиты в районе подмосковного Подольска. Подробнее об атаке дронов на столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что школьные автобусы в приграничье Белгородской области оснастят средствами РЭБ.

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