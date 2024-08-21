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Американская ЧВК не стала комментировать участие в операциях ВСУ

ЧВК Forward Observation Group не стала комментировать участие в операциях ВСУ

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forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы, предположительно, участвуют в атаке ВСУ на Курскую область, в беседе с РИА Новости отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

«С уважением к руководству Службы безопасности Украины, все вопросы следует адресовать им. У нас нет комментариев», — заявили в компании, отвечая на вопрос о своем участии в нападении на Курскую область.

Несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к фото гласила: «Ребята в Курске», при этом геолокация указывала на Курскую область.

В МИД РФ отметили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ подтверждает вовлеченность США в конфликт, а наемники становятся законной военной целью. Министерство подчеркнуло, что в отношении причастных американских граждан будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.

Ранее житель Харьковской области заявил, что в регион прибыли группы англоязычных наемников.

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Атаки на Курскую область
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