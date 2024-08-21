Группы англоязычных наемников прибыли в Харьковскую область из-за нехватки личного состава ВСУ. Об этом заявил житель подконтрольной ВСУ территории области, слова которого передает РИА Новости.

«Иностранцы, в основном англоязычные, недавно заехали. Агрессивно себя ведут, мы их не понимаем. Такое ощущение, что мы для них враги», — заявил он.

В ночь на 21 августа стало известно, что частная военная компания из США Forward Observations Group, члены которой могли принимать участие в нападении украинской армии на Курскую область, последние два года находится на Украине.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что около 20% бойцов, которые вторглись в Курскую область России, являются иностранными наемниками.

В министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах США в РФ Стефани Холмс и заявили решительный протест из-за участия американских наемников в атаке Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Ранее в Сербии заявили, что ВСУ назначают наемников командирами.