Командир расчета назвал приоритетную цель ВСУ в Харьковской области

Командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным «Альп» сообщил, что к Волчанску были переброшены элитные батальоны ВСУ. В разговоре с РИА Новости он также назвал приоритетную цель ВСУ в Харьковской области.

«Обстановка сложная. Рядом с Волчанском лесопосадка — там их тысячи. Приоритетная цель нашей группы — блиндажи, опорные пункты, расчеты БПЛА. Кроме того, корректируем артиллерию, наводим авиацию. Можем при необходимости заказать ФАБ», — отметил командир.

Он добавил, что как только ВСУ обнаруживают расчеты FPV, они стремительно уничтожают их, для них — это для них приоритетная задача.

«И неслучайно. К примеру, два хорошо обученных расчета способны остановить наступление пары батальонов. Здесь самая настоящая битва дронов, борьба технологий», — заключил боец Росгвардии.

Военный эксперт Андрей Марочко также рассказал, что украинские войска, несмотря на высокие потери, пытаются контратаковать под Волчанском. Он добавил, что ВСУ в районе данных населенных пунктов чаще всего действуют малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Также украинские военные стали чаще использовать наземные дроны и БПЛА.

Ранее ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».