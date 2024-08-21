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Житель Курской области рассказал об эвакуации людей на лодках

Житель Курской области Войнов рассказал, как эвакуировал людей на лодках

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Житель Курской области Андрей Войнов рассказал, как эвакуировал на лодках жителей приграничного села, несмотря на угрозу обстрелов. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что примерно 10 августа стало известно, что украинские войска вошли в село Снагость. После этого было принято решение спасаться по воде, так как по дорогам уже было не пробиться. Андрей и его товарищи взяли две лодки. Жители ждали их в определенной точке, где оказались и представители местной власти.

Войнов подчеркнул, что первым рейсом были вывезены дети. По его словам, в селе осталось не более 50 жителей.

До этого житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди заявил, что уже 6 августа в Судже местные жители начали покидать населенный пункт, так как была напряженная обстановка и была слышна автоматная стрельба.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее стало известно о посещении омбудсменом Украины пленных россиян из Курской области.

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