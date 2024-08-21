Расчет российских «Ланцетов» за шесть месяцев уничтожил 12 американских гаубиц

Расчет барражирующих боеприпасов «Ланцет» воздушно-десантных войск группировки российских войск «Днепр» в течение полугода уничтожил в Херсонской области 12 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА «Ланцет» с позывным «Рысь».

По его словам, бойцы не намерены останавливаться на этом результате. Они будут продолжать вести разведку боем и уничтожать артиллерию противника.

«Рысь» сообщил, что подразделение ведет воздушную разведку с помощью коптеров, беспилотных летательных аппаратов компании Zala Aero и дронов Supercam. После того, как цель обнаружена, по ней начинают работать работать артиллерия и ударные беспилотные аппараты «Ланцет».

До этого министерство обороны России опубликовало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированной машины «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Ранее «Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область.