Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расчет российских «Ланцетов» за шесть месяцев уничтожил 12 американских гаубиц

РИА Новости: расчет «Ланцетов» за полгода уничтожил 12 американских гаубиц М777

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Расчет барражирующих боеприпасов «Ланцет» воздушно-десантных войск группировки российских войск «Днепр» в течение полугода уничтожил в Херсонской области 12 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА «Ланцет» с позывным «Рысь».

По его словам, бойцы не намерены останавливаться на этом результате. Они будут продолжать вести разведку боем и уничтожать артиллерию противника.

«Рысь» сообщил, что подразделение ведет воздушную разведку с помощью коптеров, беспилотных летательных аппаратов компании Zala Aero и дронов Supercam. После того, как цель обнаружена, по ней начинают работать работать артиллерия и ударные беспилотные аппараты «Ланцет».

До этого министерство обороны России опубликовало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированной машины «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Ранее «Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами