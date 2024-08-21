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Число сбитых дронов, летевших на Москву, достигло десяти

Собянин сообщил, что силы ПВО сбили десять беспилотников на подлете к Москве

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РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятый за ночь беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», — сказано в сообщении.

До этого Собянин рассказал о восьмом БПЛА, сбитом на подлете к Москве.

О первом сбитом беспилотнике в ночь на 21 августа мэр Москвы сообщил в 03:02. Через 15 минут он сообщил о еще двух сбитых дронах. Позднее стало известно о четвертом уничтоженном БПЛА, направлявшемся к Москве. К 04:15 число сбитых в Подмосковье дронов увеличилось до семи, к 04:23 — до восьми.

13 августа Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день. По его словам, атаки дронов не прекращаются ни на день.

Ранее Собянин пообещал, что Москва продолжит помогать жителям Курской области.

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