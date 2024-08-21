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Собянин сообщил о восьмом сбитом дроне, летевшем на Москву

Собянин: средства ПВО сбили восьмой беспилотник, летевший на Москву

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА. На месте работают все службы», — написал Собянин.

О первом сбитом беспилотнике в ночь на 21 августа мэр Москвы сообщил в 03:02. Через 15 минут он сообщил о еще двух сбитых дронах. Позднее стало известно о четвертом уничтоженном БПЛА, направлявшемся к Москве. К 04:15 число сбитых в Подмосковье дронов увеличилось до семи.

13 августа Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день. По его словам, атаки дронов не прекращаются ни на день.

В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника в Подмосковье 3 июля.

Ранее сообщалось, что российские войска используют под Курском уникальный дрон.

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