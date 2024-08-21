Собянин сообщил о продолжении отражения атак БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были перехвачены средствами противовоздушной обороны(ПВО) России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее количество сбитых украинских БПЛА, летевших к столице, достигло семи.

Мэр Москвы уточнил что на местах падения дронов разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В ночь на 21 августа Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Через 15 минут он сообщил, что в Подольском городском округе системы ПВО успешно отразили атаку еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве, а затем и четвертого дрона, которым ВСУ хотели атаковать столицу России.

13 августа Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день. По его словам, атаки дронов не прекращаются ни на день.

В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника в Подмосковье 3 июля.

Ранее ПВО за час уничтожила семь украинских дронов над Брянской областью.