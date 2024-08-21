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Обнаруженная в Курской области ЧВК из США находится на Украине в течение двух лет

Замеченная в Курской области американская ЧВК присутствует на Украине два года

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Частная военная компания из США Forward Observations Group, члены которой могли принимать участие в нападении украинской армии на Курскую область, последние два года находится на Украине. Об этом, ссылаясь на публикации в соцсетях главы ЧВК Деррика Бэйлса, сообщает РИА Новости.

В аккаунте Бэйлса есть фотографии, демонстрирующие, что Forward Observations Group действует на Украине около двух лет. Так, первая публикация, связанная с нахождением ЧВК на Украине, датирована 26 февраля 2022 года. На снимке находится подбитый бронеавтомобиль, а в подписи - картинка украинского флага. Также на фотографии с членами ЧВК в геолокации указан Киев.

На других снимках и видео зафиксированы действия Forward Observations Group зимой-весной 2024 года. На кадрах запечатлен человек с татуировками, аналогичными татуировкам Бэйлса.

До этого появилось свидетельство участия наемников из ЧВК Forward Observations Group в атаке на Курскую область.

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