Собянин сообщил о четвертом сбитом дроне, летевшем на Москву

Еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На данный момент отражена атака на Москву уже 4 БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 августа Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Через 15 минут он сообщил, что в Подольском городском округе системы ПВО успешно отразили атаку еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве.

13 августа Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день. По его словам, атаки дронов не прекращаются ни на день.

В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника в Подмосковье 3 июля.

Ранее после атаки БПЛА на нефтебазе в Ростовской области загорелись 20 цистерн с дизтопливом.