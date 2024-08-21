Собянин: еще два летевших к Москве БПЛА сбиты в городском округе Подольск

В Подольском городском округе системы ПВО успешно отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

На месте уже инцидента работают экстренные службы.

Несколько минут назад сообщалось о другом сбитом дроне в Подольске.

13 августа Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день. По его словам, атаки дронов не прекращаются ни на день.

В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника в Подмосковье 3 июля.

Ранее в Брянской области уничтожили еще восемь беспилотников.