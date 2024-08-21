В Подольске сбили три летевших в сторону Москвы беспилотника

Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Через 15 минут Собянин сообщил, что в Подольске были успешно перехвачены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков также не обнаружено разрушений или пострадавших. Власти продолжают мониторинг ситуации и обеспечивают безопасность в регионе.

13 августа Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день. По его словам, атаки дронов не прекращаются ни на день.

В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника в Подмосковье 3 июля.

Ранее в Севастополе сбили несколько воздушных целей над морем.