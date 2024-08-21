Белоусов поздравил войска с освобождением новых территорий

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим ВС РФ по поводу освобождения в зоне СВО новых населенных пунктов. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Артемово в ДНР», — сказано в сообщении.

Также глава Минобороны направил поздравления личному составу и командованию первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады в связи с успехами в уничтожении обороны ВСУ на Александро-калиновском направлении.

20 июля Андрей Белоусов объявил, что берет на себя решение наиболее сложных вопросов, касающихся военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях.

В ведомстве подчеркнули, что для каждой задачи, поставленной перед Координационным советом, в министерстве назначено ответственное должностное лицо, которому поручается ее реализация в течение суток. Если возникнут трудности, которые невозможно решить на данном уровне, информация об этом поступает непосредственно к министру, после чего он принимает окончательное решение.

Ранее Белоусов назначил замглавы Координационного совета по пограничью.