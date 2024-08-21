ПВО за час уничтожила семь украинских дронов над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны в течение часа уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

До этого Богомаз также сообщал, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в СВР заявили, что операция в Курской области готовилась с участием США, Британии и Польши.