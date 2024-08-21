В СВР заявили, что операция в Курской области готовилась с участием США, Британии и Польши

Военные советники стран Организации Североатлантического договора (НАТО) оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию РФ частями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Известиям» в пресс-бюро СВР.

В СВР добавили, что страны-члены НАТО передают украинским войскам данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее политолог заявил, что ВСУ снимают резервы с фронта из-за слов Лукашенко.