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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ ночью не удалось совершить ротацию на Курском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

В ночь на 20 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить ротацию на Курском направлении, но им не удалось это сделать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, минувшей ночью противник решил совершить ротацию на курском направлении, не зная о том, что у ВС РФ есть их рация. Когда пикап с личным составом противника заехал на территорию, российские военные нанесли удар по ним.

«Тут подлетает медик пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», — рассказал Алаудинов.

До этого генерал-майор заявил, что бойцов ВСУ при попадании в плен выдают данные из их собственных телефонов. По его словам, когда украинские военнослужащие попадают в плен, то называются «мирными профессиями»: поварами, водителями и далее, но их телефоны выдают настоящий род занятий пленных.

Также он сообщил, что логистические маршруты ВСУ на курском направлении контролируются российской стороной. Генерал также рассказал, что среди иностранных наемников, вошедших в регион в составе ВСУ, по-видимому, есть военнослужащие подразделений НАТО.

Ранее командир спецназа «Ахмат» назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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