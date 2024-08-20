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Экс-аналитик ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область вторжением НАТО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО вторглось в Курскую область через Украину

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Ahn Young-joon/AP

Войска Североатлантического альянса (НАТО) фактически вторглись на территорию Курской области через Украину. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию», — сказал он.

Джонсон предложил взглянуть на ситуацию по-другому и представить вторжение в США мексиканской армии при поддержке России. По его словам, Вашингтон рассматривал бы такое нападение как акт войны, а не спецоперации.

«Мы бы начали уничтожать Мексику», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Он напомнил, что Россия обладает огромным военным и экономическим потенциалом, который гораздо больше, чем возможности союзников Киева по снабжению Украины вооружением.

До этого Джонсон заявил, что российские бойцы заблокировали продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. К тому же, добавил эксперт, у украинских войск остается все меньше вариантов действий, что может обернуться катастрофой для Киева, несмотря на заявления Запада в том, что по России «нанесли сильный удар».

Ранее Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области.

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