Истребитель Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя Су-34 нанес удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

Позже разведка предоставила данные, что техника ВСУ была уничтожена вместе с личным составом. Истребитель вернулся в аэродром вылета.

До этого российский вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области.

Оборонное ведомство РФ также сообщило, что российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, а также поразили самолет и три вертолета ВСУ на аэродромах.

Ранее ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ.