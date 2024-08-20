Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область бессмысленна сама по себе, ее целью была попытка Киева отвлечь граждан страны от поражения в Донбассе. Такое мнение в эфире Westend Verlag выразил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

«Эта операция, конечно, имеет и политическое значение, и значение для СМИ, так как сейчас все говорят об этой операции украинцев в Курской области, а не о отчаянном положении на фронте в Донбассе, где также наступают русские», — заявил он.

Генерал отметил, что успехи украинской армии в Курской области преувеличены, так как «наступление» ВСУ в 2023 году также подавалось как позитивная история, в то время как украинские победы были точечными и незначительными.

В заключении Вад добавил, что президент Украины Владимир Зеленский использует свою операцию, чтобы доказать союзникам, что поставки оружия Киеву имеют смысл.

До этого командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. По его словам, основные ресурсы украинских войск в регионе уничтожены. Командир «Ахмата» отметил, что идет зачистка населенных пунктов области от ВСУ.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Минобороны показало кадры поражения колонны техники ВСУ.