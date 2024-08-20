Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов рассказал, как пленные украинские военные выдают себя

Алаудинов: пленные солдаты ВСУ сами себя сдают информацией в телефонах

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попадании в плен выдают данные из их собственных телефонов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, когда украинские военнослужащие попадают в плен, то называются «мирными профессиями»: поварами, водителями и далее, но их телефоны выдают настоящий род занятий пленных.

«В телефонах бывает столько информации, что мы иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать. Смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят», — сказал Алаудинов.

Также он сообщил, что логистические маршруты ВСУ на курском направлении контролируются российской стороной. генерал также рассказал, что среди иностранных наемников, вошедших в регион в составе ВСУ, по-видимому, есть военнослужащие подразделений НАТО.

Ранее Алаудинов заявил о военнослужащих НАТО в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами