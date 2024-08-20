Алаудинов рассказал, как пленные украинские военные выдают себя

Военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попадании в плен выдают данные из их собственных телефонов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, когда украинские военнослужащие попадают в плен, то называются «мирными профессиями»: поварами, водителями и далее, но их телефоны выдают настоящий род занятий пленных.

«В телефонах бывает столько информации, что мы иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать. Смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят», — сказал Алаудинов.

Также он сообщил, что логистические маршруты ВСУ на курском направлении контролируются российской стороной. генерал также рассказал, что среди иностранных наемников, вошедших в регион в составе ВСУ, по-видимому, есть военнослужащие подразделений НАТО.

Ранее Алаудинов заявил о военнослужащих НАТО в Курской области.