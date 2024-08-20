Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти одобрили списание долгов участникам СВО

Правительство одобрило проект о списании долгов участникам СВО и членам их семей

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о списании долгов участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о списании долгов за ЖКХ и кредиты в случае получения военными госнаград, кончины, увольнения с военной службы по возрасту или истечению контракта.

«Одобрен», — поделился собеседник агентства.

В пояснительной записке говорится, что законопроект законодательно закрепит дополнительные меры поддержки лицам, проходящим или проходившим военную службу в районах проведения СВО и членам их семей.

До этого Центробанк России рекомендовал кредитным организациям простить ипотечные долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, жилье которых было разрушено во время обстрелов.

В случае полного разрушения домов, которые находятся в залоге по ипотечному договору, банкам рекомендовано рассмотреть возможность полного списания долга.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами