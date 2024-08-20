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Российские военные с начала боев под Курском уничтожили более 4 тысяч солдат ВСУ

МО: ВС РФ с начала боев под Курском уничтожили 4130 солдат и 58 танков ВСУ

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Yan Dobronosov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты и другой техники за время боевых действий в Курской области России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронемашин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), семь пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе три HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерную технику в количестве четырех штук — две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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