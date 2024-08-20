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Россия взяла под контроль Нью-Йорк

ВС РФ разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль Нью-Йорк в ДНР

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V&A Dudush/commons.wikimedia.org (CC BY 3.0)

Подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в Донецкой народной республике (ДНР) и стратегически важный логистический узел Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР», — отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны России уточнили, что российские войска нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины и 120-й бригады теробороны в районах Торецка и Калиново в ДНР. В результате этого ВСУ потеряли свыше 585 солдат, а также лишились трех танков, двух автомобилей, 155 мм гаубицы М777 американского производства, двух 152 мм орудий Д-20 и трех 122 мм гаубиц Д-30.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переход села Новгородское под контроль РФ откроет российским военным путь в Краматорск.

Ранее в силовых структурах рассказали про очаг сопротивления ВСУ на заводе в ДНР.

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Операция на Украине
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