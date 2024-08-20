Командир спецназа «Ахмат» назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Украина атакой в Курской области попыталась заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что этой операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) руководили США и Великобритания.

«Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы нас поставили на колени, захлебнулся. К сожалению, получилось так, что враг зашел на территорию Российской Федерации», — сказал Алаудинов.

По мнению генерал-майора, боевые действия в Курской области завершатся в течение двух-трех месяцев победой российских военнослужащих, как и вся спецоперация.

6 августа Алаудинов заявлял, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что украинские военные под Курском использовали детей в качестве щита.