Смерть актера Шишова еще не подтвердили

Жена российского актера Евгения Шишова Елена заявила, что семья пока не получила окончательного подтверждения его смерти в Курской области во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова передает агентство «Регнум».

«Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Может, чуть позже все прояснится», — сказала женщина.

О смерти артиста сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Последнюю публикацию в соцсетях актер сделал 31 июля. У 42-летнего Шишова осталась дочь-подросток.

Евгений Шишов родился в 1982 году. Он начал сниматься в кино с 2015 года. За свою карьеру сыграл в популярных сериалах: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и других. Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».

До этого сообщалось, что в бою в Курской области погиб бывший руководитель уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю Андрей Яблоков. Он погиб 12 августа при штурме села Мартыновка Суджанского района.

Ранее в США увидели слабость в стратегии Киева в Курской области.