Бойцы американской частной военной компании Forward Observations Group (FOG) воюют против российских военных в рядах Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом стало известно после того, как FOG опубликовал фото с наемниками в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке трое мужчин в бронежилетах и с автоматами стоят возле бронеавтомобиля HAMMV. Имеется пометка о геолокации в Курской области, а под постом написано: «The boys in Kursk» (парни в Курске. — Перевод, прим. ред.).

На фотографии в том числе оказался основатель FOG Деррик Бейлс, с 2022 года тренирующий украинских солдат.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.