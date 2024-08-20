Продвижение российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) свидетельствует о возможных просчетах в стратегии Украины в Курской области. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

Авторы статьи со ссылкой на экспертов отмечают, что «устойчивое наступление российских войск указывает на возможную слабость украинской стратегии». Отмечается, что «надежды Киева ограничить успехи России на востоке пока не оправдываются».

«Есть некоторые свидетельства того, что русские на самом деле атакуют последнюю настоящую линию обороны за пределами города Покровска», — сообщил военный аналитик Центра новой американской безопасности Франца-Штефана Гади.

По его информации, Вооруженные силы РФ имеют значительное превосходство над украинскими войсками в живой силе и огневой мощи.

Накануне отставной офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВС РФ скоро могут совершить прорыв на Покровском направлении в Донбассе. По его словам, российские военные очень быстро продвигаются на Покровском и Торецком направлении. На этих направления тактический кризис, который в любой момент может перейти в оперативный. Это прорыв фронта, добавил полковник.

19 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении.

Ранее в Чехии заявили о развале украинского фронта в Донбассе.